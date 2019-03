Varese Cambia Luce si sposta a Bregazzana e sant’Ambrogio

Si apre da oggi una nuova settimana di incontri pubblici nei quartieri per presentare Varese Cambia Luce, l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica cittadina che sta portando i nuovi led nel capoluogo.

Sono tante ormai le strade in cui si può già notare la differenza tra i nuovi lampioni che hanno sostituito i vecchi punti luce. L’amministrazione, in contemporanea con i lavori, sta anche portando avanti una campagna di partecipazione nei quartieri per illustrare i dettagli dell’intervento e programmare con i cittadini i miglioramenti che si possono attuare e il potenziamento di illuminazione previsto dal progetto.

Il prossimo incontro sarà nel quartiere di Bregazzana il 12 marzo alle 21.00 presso la Fondazione Renato Piatti ONLUS in via Angelo e Anna Magnani, 6. Si proseguirà poi con Sant’Ambrogio il 14 marzo alle 21.00 presso il Circolo L’Avvenire in piazza Milite Ignoto, 4.

LE DATE DEI PROSSIMI INCONTRI DI QUARTIERE

BREGAZZANA il 12 MARZO 2019 alle 21.00 presso la Fondazione Renato Piatti ONLUS, via Angelo e Anna Magnani,6 – Bregazzana- Varese

SANT’AMBROGIO e SAN GALLO il 14 MARZO 2019 alle 21.00 presso il Circolo L’Avvenire, piazza Milite Ignoto, 4 – Sant’Ambrogio – Varese

RASA il 19 MARZO 2019 alle 21.00 presso il Bianchi bar “Da Carletto” via San Gottardo, 29 – Rasa – Varese

AVIGNO e VELATE il 2 APRILE 2019 alle 21.00 presso il Centro anziani di Avigno, Via Oriani, 121 Varese (saletta al piano inferiore).