Una varesina in gara all’Eredità di Insinna

Una varesina alla corte di Flavio Insinna. Francesca Spartà questa sera, sabato 2 marzo, sarà tra le concorrenti de “L’Eredità”, il programma di Rai Uno.

Ad annunciare l’evento, sulla sua pagina Facebook, è stato il papà Gianni, noto giornalista de La Prealpina che scrive: “Stasera la mia figlioletta all’Ereditá con Insinna su Rai uno”. Francesca, classe 1986, vive e lavora a Varese e per lei è la prima volta in televisioni. In molti, saranno davanti allo schermo a tifare per lei.