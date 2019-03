Come vendere 5.000 borse in 20 minuti: in Valceresio il business che non ti aspetti

Il portale di Confartigianato Varese, che spesso punta i riflettori sulle piccole e grandi eccellenze artigiane della provincia, dedica oggi un servizio alla Pelletteria Fusella di Viggiù, un’azienda con una storia trentennale che in questi anni ha cambiato pelle e oggi trae vantaggio dalle nuove opportunità che si sono aperte con il web.

«Quando abbiamo lanciato per la prima volta le borse con il nostro marchio in Corea del Sud, durante i primi 20 minuti ne abbiamo vendute cinquemila» dice Francesco Fusella, 27 anni, responsabile sviluppo e produzione dell’azienda.

Nel servizio – che potete leggere integralmente qui – il racconto di una visione coraggiosa che ha portato una piccola impresa conto terzi a sviluppare un proprio marchio e farsi apprezzare come protagonista del Made in Italy sul mercato orientale.

Ma la cosa più curiosa è come si vendono queste borse: in trasmissioni televisive, seguitissime televendite con personaggi e attori famosi il cui pubblico adora il “made in Italy”.

Leggi qui > Cinquemila borse in venti minuti: il record coreano di una Pelletteria made in Viggiù