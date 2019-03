Vuoi Cristiano Ronaldo? Scrivimi su Facebook

Celo, celo, manca!

Il mondo delle figurine appassiona grandi e piccoli da più di mezzo secolo, da quando i fratelli Panini cominciarono a mettere in commercio gli album dei Calciatori, entrati negli anni nelle case di milioni di italiani. Oggi le figurine di Cristiano Ronaldo, Piatek, Icardi e Insigne si comprano come sempre in edicola, ma non solo. Si possono infatti trovare box e pacchetti online, sul sito ufficiale della Panini o sui maggiori shop sul web, e fin qui tutto “normale”.

Resistono gli scambi a scuola (rigorosamente all’intervallo o a campana suonata), all’oratorio, al campo sportivo. Non ci sono più i giochi di una volta, i vari “muro”, “schiaffetto”, “soffio, “mano in petto” e così via, se non in rarissime eccezioni suggerite da qualche nonno giocherellone. Ma al giorno d’oggi ci sono opportunità diverse e nuove, offerte dai mezzi di comunicazione più innovativi. I social network, Facebook in particolare, offrono (anche in questo campo) occasioni e opportunità infinite: negli ultimi anni sono nati gruppi di scambio di figurine, quelle dei Calciatori in particolari ma anche tutto il panorama del variegato mondo delle figu.

Ci sono gruppi locali, per scambiare figurine tra Varese, Busto, Legnano e Saronno, altri gruppi più ampi e settoriali: si manda la foto (o l’elenco scritto) della “mancolista” e si aspetta il via libera del moderatore del gruppo; una volta pubblicato, si entra in contatto con la comunità di appassionati e si fissano appuntamenti volanti in bar, parcheggi o piazze per scambiare le figu e procedere così al completamento dell’album. Alcuni, i più intraprendenti e operosi, organizzano anche dei veri e propri happening: pomeriggi in locali della provincia dove ci si incontra, si chiacchiera, papà e figli si mescolano tra i tavoli soprattutto per trovare il Pizzaballa del 2019, la figurina introvabile che magari il collezionista di Legnano, o Malnate, ha doppia o addirittura tripla. Sono vietati gli scambi in denaro, si accettano solo scambi di figu: certo, un Marchetti (o un Gomis) che serve per terminare l’album può valere anche una decina o più di altri giocatori, ma per raggiungere l’obiettivo della fine dell’album i “sacrifici” sono più che accettabili.