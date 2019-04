150 ragazzi della Pellico per la “Corsa contro la fame”

Più giri più solidarietà nella “Corsa contro la fame” in cui saranno impegnate 7 classi delle medie dell’Istituto comprensivo Varese 2 Pellico, nella giornata di martedì 9 aprile all’Ippodromo. A questi 150 ragazzi il compito di rappresentare la città giardino nella manifestazione che si svolge in 30 nazioni.

La Corsa rappresenta la tappa conclusiva di un progetto didattico solidale che unisce gli studenti di tutto il mondo con il comune obiettivo di raccogliere fondi per Azione contro la Fame, organizzazione da 40 anni in lotta contro la fame e la malnutrizione infantile in 50 Paesi.

Nata in Francia nel 1997 la Manifestazione coinvolge quest’anno oltre 2000 scuole, di cui 303 in Italia per un totale di circa 77 mila studenti italiani (l’anno scorso erano 60 mila), con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di domani non solo in merito alle cause e alle conseguenze della malnutrizione, ma soprattutto sulle soluzioni che si possono adottare per sconfiggerla.

Tutta l’iniziativa si snoda attraverso un processo di responsabilizzazione e acquisizione di competenze da parte dei ragazzi delle scuole, processo articolato su più tappe.

SENSIBILIZZAZIONE: in ogni scuola che si iscrive (da maggio a dicembre) si tengono sessioni di sensibilizzazione dove lo staff di Azione contro la Fame interviene nelle classi con attività didattiche interattive e di riflessione sulle problematiche legate alla fame nel mondo. Attraverso un filmato viene mostrato ai ragazzi cosa significa avere 12 anni e confrontarsi quotidianamente con situazioni di povertà e malnutrizione.

PASSAPORTO SOLIDALE: dal momento delle sensibilizzazioni fino al giorno della corsa i ragazzi diventano parte attiva del progetto. Difatti, viene consegnato a ciascuno il proprio “Passaporto Solidale”, con cui ogni ragazzo ha la missione di coinvolgere altre persone fuori dalla scuola, andando alla ricerca di propri sponsor per la corsa: amici, familiari, vicini di casa, raccogliendo da ognuna di loro una promessa di donazione per ogni giro di percorso che il ragazzo riuscirà a fare. In questo modo, anche la partecipazione alla corsa diventa attiva e coinvolgente per gli studenti: più giri percorreranno, tanto più riusciranno a moltiplicare le promesse di donazione fatte dai propri sponsor.

LA CORSA: ogni scuola organizza la propria, in primavera. Azione contro la Fame fornisce tutta la consulenza e i materiali necessari: pettorine, frecce, striscioni e passaporti solidali. Gli insegnanti ricoprono un ruolo essenziale di coordinatori per organizzare la Corsa e incentivano la motivazione dei ragazzi.

LA RACCOLTA: nei giorni successivi alla corsa i ragazzi potranno andare a raccogliere le donazioni presso i propri sponsor, traducendo lo sforzo di responsabilizzazione in un vero supporto fatto di risorse da mettere a disposizione della lotta contro la malnutrizione, attraverso i progetti di Azione contro la Fame.