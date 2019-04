Arriva il circuito scacchistico giovanile della provincia di Varese

È il primo circuito scacchistico giovanile a livello provinciale.

Una sorta di percorso che avrà inizio il prossimo 14 aprile ad Azzate.

L’evento – organizzato dalla Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio, la Società Scacchistica Gallaratese, il Circolo Scacchistico Le Torri di Azzate e il Circolo Scacchi…era di Tradate – sarà composto da 4 tornei tra aprile e novembre 2019 riservati ai nati dopo il 1/1/2003 e con graduatorie U12, U10, U8 e femminile.

Per agevolare e migliorare la penetrazione del nobil gioco in provincia di Varese, le quattro realtà attive in ambito giovanile hanno deciso di unire le forze per offrire ai più giovani l’opportunità di una competizione che si prospetta potrà attrarre decine di giovanissimi e giovanissime senza disperdere le energie in una pluralità di micro-tornei.

«La manifestazione vuole essere la prima edizione di un progetto duraturo nel tempo che possa ulteriormente aprirsi alla collaborazione di tutte le realtà scacchistiche della Provincia e fungere da volano per la crescita del movimento scacchistico varesino», dicono gli organizzatori.

Per maggiori informazioni: www.cigiovascacchi.wordpress.com