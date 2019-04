Aspettando il festival chitarristico, un concerto a Villa Calcaterra

Venerdì 12 aprile alle ore 21.00, presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra, una serata dedicata alla chitarra classica: un concerto con i migliori studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicale Puccini di Gallarate, in attesa di un importate appuntamento, il Festival Chitarristico Internazionale Bustese, che giunge quest’anno alla sua 35° edizione. La serata di venerdì è organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Mandolinisti Bustesi e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Puccini di Gallarate.

Si esibiranno Jacopo Signorino, Matteo Vigato, Riccardo Cerutti, Samuele Fontana e Nicholas Nebuloni, alcuni di loro già vincitori di concorsi chitarristici, con musiche di Sor, Tansman, Diabelli, Dyens, Coste e Rodrigo.

Se il concerto “Aspettando il 35° Festival Chitarristico Internazionale Bustese” è da un lato un’occasione per accendere i riflettori sulle iniziative in arrivo nei prossimi mesi, in particolare preparando gli appassionati delle “sei corde” all’ormai tradizionale appuntamento di maggio, dall’altro lato è un’occasione per talentuosi giovani musicisti di esibirsi in una bella cornice.

Quella di venerdì è infatti una di alcune occasioni musicali, d’altissimo livello, che l’Associazione Culturale Musikademia sta organizzando in collaborazione con l’ISSM Puccini di Gallarate: a maggio gli studenti pianisti del Conservatorio gallaratese avranno modo di esibirsi in un’importante iniziativa che giunge a Busto Arsizio per la prima volta, Piano City Milano, con 7 concerti nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio al Teatro Sociale di Busto Arsizio.

“Fare musica, con passione, e fatta bene è uno dei nostri obiettivi – spiega Davide Bontempo, Presidente e Direttore Artistico di Musikademia – e siamo molto felici di collaborare con realtà storiche e importanti del territorio nelle realizzazione di progetti che coinvolgono i giovani, valorizzando il loro talento e offrendo al contempo alla cittadinanza proposte musicali di pregio. Ringrazio l’Assessore alla Cultura Manuela Maffioli, nonché l’amministrazione comunale, che supporta le nostre iniziative. Ce ne saranno molte altre nei prossimi mesi tra cui il Mozart #konzert (Teatro Sociale, 17 maggio), Piano City Milano a Busto Arsizio (Teatro Sociale, 18 e 19 maggio), la Quarta Edizione della Stagione Cameristica (Villa Calcaterra, da Giugno a Ottobre). Per adesso, vi invitiamo venerdì 12 aprile alle ore 21.00 a gustare il magico suono della chitarra. La serata è a ingresso libero”.