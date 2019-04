Il bilancio conclude l’era del sindaco Bianchi, due le liste ai blocchi di partenza

Un ultimo Consiglio che da un lato chiude un ciclo per il Comune di Morazzone, quello di Matteo Bianchi a sindaco del paese, e dall’altro ne apre uno nuovo che comincerà con la campagna elettorale per le prossime elezioni del 26 maggio.

Lunedì 8 aprile la seduta si è svolta, come atteso, con l’approvazione del bilancio consuntivo e il saluto dei consiglieri uscenti. Bianchi ha rivendicato i risultati dei conti, «lasciamo sul conto corrente del Comune 1 milione e mezzo di liquidità»; l’opposizione, come ripetuto in questi anni, ha rinnovato le sue critiche sulla qualità dei servizi comunali.

(Guarda il bilancio di fine mandato di Matteo Bianchi)

Quello che è certo è che nel giro di pochi giorni il paese entrerà ufficialmente in pieno clima pre elettorale con due liste ai blocchi di partenza.

Il primo ad aver annunciato la sua candidatura, in continuità con l’esperienza amministrativa dell’attuale maggioranza, è Maurizio Mazzucchelli con la lista “Lega il paese che vorrei”. Proprio Mazzucchelli da assessore al Bilancio negli ultimi dieci anni ha seguito il percorso amministrativo che a portato anche al bilancio di ieri.

La seconda lista, sulla quale non ci sono ancora ufficialità, si muove attorno a Mario Lotti, già candidato sindaco 5 anni fa con la lista “Morazzone Bene Comune”. Su questo secondo versante sono attese novità nei prossimi giorni.