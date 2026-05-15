Il Maggio Morazzonese continua con il ritmo R&B dei “The Moochers”

Prosegue il calendario del Maggio Morazzonese con una seconda serata all’insegna della musica dal vivo. L’appuntamento è per sabato 16 maggio a Morazzone, dove il pubblico potrà assistere gratuitamente al concerto dei “The Moochers”, formazione che porterà sul palco un repertorio dedicato ai grandi classici del rhythm’n’blues, del soul, del funk e del blues.

L’evento si svolge nel parco del circolo cooperativa “Il Mondo”, in via G. Mameli 43, negli spazi sottostanti il Full Stop Pub. L’iniziativa rientra nella rassegna del Maggio Morazzonese, che propone una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

I “The Moochers” proporranno un viaggio musicale attraverso generi che hanno segnato intere generazioni e che continuano a raccogliere appassionati di ogni età. Il gruppo punta su un repertorio fatto di brani storici del rhythm’n’blues e del soul, senza dimenticare le contaminazioni funk e blues che caratterizzano il loro stile.

L’appuntamento di sabato rappresenta il secondo evento della rassegna, che nelle prossime settimane continuerà con nuove iniziative culturali e musicali.

Gli organizzatori ricordano che, in caso di pioggia, il concerto si terrà all’oratorio di Morazzone, così da garantire comunque lo svolgimento della serata.

Per partecipare non è gradita la prenotazione e l’ingresso è gratuito.