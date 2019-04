Cade dalla tavola da surf e annega nel Lago Maggiore

(immagine di repertorio)

E’ stata trovata senza vita la persona che diverse squadre dei Vigili del fuoco stavano cercando dal pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, nelle acque del Lago Maggiore.

Si tratta di un uomo di 38 anni, di origini albanesi che da diversi anni lavorava in un albergo di Meina.

L’uomo nel pomeriggio era stato visto in difficoltà nelle acque del lago, proprio davanti a Meina, dove secondo alcune testimonianze stava praticando il paddle, una variante del surf in cui si sta in piedi in equilibrio su una tavola e ci si sposta con l’aiuto di una pagaia. Secondo altre fonti l’uomo, usando la tavola da surf, stava forse cercando di recuperare un pedalò che si era staccato dall’ormeggio.

Proprio il ritrovamento di una tavola da surf sul lungolago di Meina aveva fatto temere il peggio. Timori purtroppo confermati dopo alcune ore con l’avvistamento sul fondo del lago del corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto per le ricerche anche i Vigili del fuoco di Varese, che hanno supportato le ricerche dei colleghi di Arona nel tratto di lago tra Angera e Meina, e un elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa, oltre a una squadra di sommozzatori.