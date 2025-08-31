Varese News

Sport

Dal mezzofondo alla classica: la Traversata del Lago Maggiore fa il pieno

Oltre mille cuffie colorate hanno animato le acque tra Arona e Angera, con una due giorni di sport, natura e partecipazione

traversata angera arona 2025

Si è svolta oggi, domenica, in una mattinata fresca ma baciata dal sole la 32esima edizione della Traversata del Lago Maggiore, l’evento che da oltre trent’anni porta centinaia di nuotatori a sfidare le acque del Basso Verbano, tra le sponde di Arona e Angera. Due giorni di gare, paesaggi mozzafiato e sport all’aria aperta, che anche quest’anno hanno attirato un pubblico numeroso e partecipativo.

Galleria fotografica

La traversata del lago Maggiore 2025 4 di 8
traversata angera arona 2025
traversata angera arona 2025
traversata angera arona 2025
traversata angera arona 2025

Organizzata dalla Pro Loco di Arona, l’edizione 2025 ha portato con sé una grande novità: una gara di mezzofondo da 5 chilometri lungo la costa piemontese.

Meina-Arona: la novità della 5000 metri

Il nuovo percorso di 5000 metri da Meina ad Arona ha debuttato sabato 30 agosto, con partenza alle 16 dal lungolago di Meina e arrivo nella suggestiva Piazza del Popolo. La competizione, riservata a chi ha preso parte anche alla prova combinata, ha impegnato 49 atleti in un tracciato tecnico e affascinante, disegnato lungo la riva piemontese del lago.

In questa prima edizione della Meina-Arona 5K si è calssificato al primo posto Vincenzo Caso in campo maschile con il tempo di 0:59:49, seguito da Riccardo Chiarcos e Sandro Vezzani. Tra le donne, la vittoria è andata a Chiara Sanzullo con 1:07:26, davanti a Emily Golos e Lara Gherardini

Sprint da 2400 metri e Traversata Classica da 1200

L’evento è proseguito oggi, domenica 31 agosto, alle 10:30, con la Mezzofondo Sprint da 2400 metri, il Trofeo Vittorio Zenith, confermatasi la gara più tecnica della manifestazione. Partenza e arrivo ad Arona, con virata sulla sponda lombarda fino ad Angera, per un percorso impegnativo che ha messo alla prova anche i nuotatori più esperti.

A seguire, alle 11:30, è stata la volta della Traversata Classica di 1200 metri, da Angera ad Arona: una prova non competitiva ma molto partecipata, con nuotatori di tutte le età che hanno affrontato il percorso dalla Noce di Angera fino a Piazza del Popolo, in un clima di festa e condivisione.

Sport e sostenibilità: confermata la certificazione di Legambiente

Anche quest’anno l’evento ha ottenuto la certificazione EcoActions di Legambiente, a testimonianza dell’attenzione alla sostenibilità ambientale. La Traversata si è distinta per la gestione responsabile dei rifiuti, la riduzione delle emissioni e il supporto alla mobilità sostenibile.

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

La traversata del lago Maggiore 2025 4 di 8
traversata angera arona 2025
traversata angera arona 2025
traversata angera arona 2025
traversata angera arona 2025

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.