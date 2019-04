Cerbiatto cade nel Naviglio, lo “pescano” i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di venerdì 26 aprile due automezzi dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano sono intervenuti per salvare un cerbiatto caduto accidentalmente nel naviglio.

È successo nel tratto del canale che attraversa il comune di Turbigo. L’animale è stato recuperato e consegnato al personale del Parco del Ticino per la successiva liberazione in natura.

Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando i salvataggi degli animali. Non più tardi di tre giorni fa un altro cerbiatto si è perso, finendo in centro a Sesto Calende. È stato anche in quel caso catturato e liberato poco più tardi nei boschi. Nulla però in confronto ad un altro salvataggio che hanno dovuto fare i Vigili del Fuoco a Milano, dove dalle acque del Naviglio è stato tratto in salvo un lupo.