Chiara Peroni medaglia d’oro a Lissone

Chiara Peroni, atleta della società “Aurora” di Vedano Olona, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria allieve 3 nel campionato individuale regionale Fgi-Silver Lc3 – sigla che indica il grado di difficoltà della gara, in questo caso non sono previste le parallele – che si è svolto a Lissone (Monza e Brianza).

Nella palestra “Farè” di via Caravaggio, la giovanissima atleta vedanese ha conquistato il gradino più alto del podio su tre prove: trave, corpo libero e volteggio.