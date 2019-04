Cinquestelle Luino: “Porte aperte nella sede per parlare di territorio”

«Abbiamo organizzato un “porte aperte” nella nostra sede a Luino per trattare e confrontarsi su temi di attualità che spazieranno dalle politiche Europee, Acqua Pubblica, GAL, AlpTransit, ITS (Specializzazione Tecnica post Diploma), e perché no , uno sguardo alla politica del Luinese dall’ospedale al turismo fino a considerazioni sul prossimo futuro…».

L’annuncio arriva da Gianfranco Cipriano, che propone un evento per venerdì 26 aprile in via Voldomino.

Tratteranno gli argomenti: Eleonora Evi Eurodeputata M5S

Giorgio Bosoni Attivista e pioniere sul tema AlpTransit

Riccardo Chisari Attivista Bioarchitetto

Paola Macchi Ex Consigliere Regionale, Candidata alle Europee

Luca Pandolfi Attivista sensibile ai temi sociali.

Modererà l’incontro Gianfranco Cipriano.

Lungo la serata avremo in collegamento Portavoce di Regione, Camera e Senato.

Al termine, un piccolo buffet.

L’incontro si terrà a Luino ù venerdì 26 aprile in via Voldomino 13 dalle ore 20,45.