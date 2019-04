Cocaina in auto e due chili di “erba” in casa: tre ragazzi nei guai

Tre ragazzi, due italiani e uno svizzero, sono stati arrestati ieri a Balerna, nel Mendrisiotto, dalle Guardie di confine.

I tre – un 24enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, un 19enne italiano e un 28enne italiano residente in Germania – erano a bordo di una vettura con targhe tedesche in entrata in Svizzera. All’interno dell’auto, fermata per un controllo dalle Guardie di confine, è stato trovato un importante quantitativo di cocaina. I successivi accertamenti hanno portato anche alla perquisizione del domicilio del 24enne e all’ulteriore ritrovamento di sostanza stupefacente.

In totale sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di cocaina e circa 2 chili di marijuana. Le ipotesi di reato nei confronti dei tre sono quelle di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.