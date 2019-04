“Concerto resistente” all’Arci Cuac

Venerdì 26 aprile 2019 il circolo Arci Cuac di Gallarate, nella sua serata settimana di apertura, celebra degnamente la Festa della Liberazione, con un “Concerto Resistente”.

Protagonista Renato Franchi e l’Orchestrina in acustico: le immagini, i racconti e il rock d’autore cantano la storia per non dimenticare il futuro…

Appuntamento dalle 21, in via Torino 64 a Gallarate (il circolo apre già alle 20). Ingresso con tessera Arci, valida per ogni circolo d’Italia, per tutto l’anno 2019.