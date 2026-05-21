Crisi climatica e fossili: a Gallarate si proietta il documentario “Il prezzo che paghiamo”

Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21:00, la Sala Luigi Rimoldi delle ACLI di Gallarate (via Agnelli n. 33) ospiterà la proiezione del documentario “Il prezzo che paghiamo”. L’evento, a ingresso gratuito , fa parte della rassegna “di TERRA e di CIELO” ed è organizzato dalle ACLI provinciali di Varese, dai Circoli ACLI di Gallarate e di Orago APS, da Acli Terra e dal DES Varese.

Il documentario: storie di crisi climatica e sociale

Diretto da Sara Manisera e dal collettivo FADA (Italia 2025, durata 37 minuti) , il film offre un racconto crudo e autentico di come la crisi climatica sia ormai diventata una presenza costante nella nostra quotidianità.

Attraverso una serie di testimonianze raccolte in diverse zone d’Italia, il documentario mostra come gli effetti del cambiamento climatico, dell’inquinamento e dello sfruttamento ambientale ricadano soprattutto sulle comunità più fragili. Le telecamere si muovono tra i territori dell’Emilia-Romagna devastati dalle alluvioni e la Basilicata segnata dalle estrazioni petrolifere. All’interno dell’opera si intrecciano storie umane, dati scientifici e un’analisi sul ruolo delle grandi compagnie fossili, accusate di aver ignorato per decenni gli impatti delle proprie attività sul clima. Il focus della denuncia si sposta così sul costo sociale, ambientale ed economico della nostra dipendenza dalle fonti fossili, ponendo una domanda centrale: chi paga davvero il prezzo della crisi climatica?

Collaborazioni, adesioni e l’apericena della legalità

La serata è realizzata in collaborazione con il Gruppo locale di Milano di Greenpeace e vede l’adesione di numerose realtà associative del territorio: Circolo Laudato Si Busto A. Gallarate; Comitato SalviAMO la Brughiera Casorate S.; Legambiente Busto A. e Gallarate; Libera Coordinamento di Varese; Ultima generazione Busto A.

Ad anticipare la proiezione, alle ore 20:00, si terrà un apericena a base di prodotti locali e specialità di Libera Terra, l’associazione che valorizza i prodotti provenienti dalle terre liberate dalle mafie.