Salari e inflazione: a Gallarate si presenta il libro di Leonardi e Rizzo

Lavoro, salari e fisco nell’Italia dell’inflazione: sono questi i temi al centro dell’incontro pubblico organizzato dall’associazione Fare Cittadinanza per la serata di venerdì 22 maggio a Gallarate. Al centro del dibattito ci sarà la presentazione del volume «Il prezzo nascosto», un’analisi dettagliata che cerca di spiegare il paradosso economico vissuto dal nostro Paese negli ultimi anni, dove a segnali macroeconomici positivi non è corrisposto un reale benessere per le tasche dei lavoratori.

Un paradosso tra crescita e potere d’acquisto

Il libro affronta uno dei nodi più controversi del post-pandemia. Nonostante l’Italia abbia registrato una crescita del PIL, un aumento dell’occupazione e una maggiore stabilità finanziaria, una larga parte della popolazione ha dovuto fare i conti con la riduzione del proprio potere d’acquisto. L’inflazione ha agito come una tassa silenziosa, creando una forbice sempre più larga tra i numeri dei bilanci statali e la realtà quotidiana dei salariati.

Gli autori e gli esperti a confronto

A sviscerare questi temi saranno direttamente gli autori del libro. Alla serata parteciperanno Marco Leonardi, professore ordinario di Economia politica all’Università di Milano, e Leonzio Rizzo, professore ordinario di Scienza delle Finanze all’Università di Ferrara. Il confronto sarà arricchito dal contributo di Carlo Benetti, esperto di finanza e socio dell’associazione Fare Cittadinanza, che modererà la riflessione sulle conseguenze di queste dinamiche nei territori locali e nelle politiche amministrative.

Oltre la diagnosi: le proposte di riforma

L’analisi proposta nel volume non si ferma alla semplice fotografia della crisi, ma prova a tracciare una strada per il futuro. Durante l’incontro si discuterà infatti di possibili correttivi sul piano della riforma della contrattazione collettiva, della rappresentanza sindacale e di una diversa riallocazione della pressione fiscale. L’obiettivo è rimettere la questione salariale al centro del dibattito pubblico, non solo come problema di distribuzione della ricchezza, ma come pilastro per la tenuta della democrazia economica.

Coordinate dell’evento a Gallarate

L’appuntamento per tutti gli interessati è fissato per le ore 21.00 presso la Sala Planet de “Il Melo”, in via Magenta 2 a Gallarate. L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento su temi che toccano da vicino la sostenibilità sociale della politica economica attuale e la qualità della vita dei cittadini, inserendosi nel ciclo di riflessioni che Fare Cittadinanza promuove per stimolare la partecipazione attiva alla vita della comunità.