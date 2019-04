Controlli dei carabinieri, un arresto e varie denunce

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, nell’ambito di servizi coordinati disposti dal comando provinciale di Varese, hanno svolto attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Nel corso del servizio sono state identificate 49 persone, di cui 18 stranieri, e controllate 38 autovetture.

Questi i risultati del controllo: arrestato un 50enne di Solbiate Olona poiché, nel corso delle fasi di identificazione durante un posto di blocco all’uscita dalla Pedemontana, risultava colpito da ordine esecuzione per espiazione di una pena detentiva in regime detenzione domiciliare dovendo espiare una pena residua di sei mesi per reati contro il patrimonio. Al termine delle formalità di rito, è stato riportato al proprio domicilio a disposizione autorità giudiziaria.

Sono stati deferiti in stato di libertà per ubriachezza un 30enne di Solbiate Arno identificato a seguito della richiesta pervenuta dal responsabile di un bar di Castellanza che segnalava la presenza di una persona molesta ed ubriaca; per guida in stato di ebbrezza alcolica un 25enne di Cairate controllato alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore al limite consentito; per guida sotto influenza di sostanze stupefacenti un 20enne di Gallarate; per violazione della legge sugli stranieri un marocchino 45enne, controllato a Samarate e risultato irregolare sul territorio nazionale.

Segnalate anche quattro persone quale assuntori in quanto trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana.