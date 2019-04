Coppèlia, il balletto alle Arti in ricordo di Lucia Galli Galletti

In ricordo di Lucia Galli Galletti, prima ballerina alla Scala e indimenticabile maestra di danza per circa tre decenni a Gallarate, Proscaenium diretto da Cinzia Puricelli, ha promosso il balletto in tre atti Coppèlia, di Charles Nuitter e Arthur Saint-Leon, nell’adattamento di Andrea Piermattei del Teatro alla Scala.

Circa cento ballerine hanno dato vita a diversi quadri dell’opera, suscitando entusiasmo in una sala completamente esaurita.

Sempre applaudite le coreografie e i costumi, ricchi di fantasia, curati da Cinzia Puricelli, Roberta Voltolina, Marina Perrone, Porselli e Tersicore.

Fondamentale anche l’apporto dei primi ballerini della Scala: Giuseppe Conte, Francesca D’Errico, Giacomo Migliavacca e Beatrice Barbieri. I quadri interpretati sono stati: Quattro amiche, Otto amiche, Mazurka, Sciarda, Piccole mazurke e Automi. Le scenografie, di grande efficacia, erano a cura di Valeria Giacomini e Sergio Mariotti. Le luci, come sempre fondamentali in questi spettacoli, sono state di Billo Aspes e la musica di Leo Delibes.

Una serata che ha saputo trasmettere la bellezza della grazia e che ha fatto tutti contenti.