Cortisonici si aspetta #inbiblioteca, con il film Revenge

Il Festival Cortisonici 2019, a Varese dal 9 al 13 aprile, scalda i motori, con un evento in attesa del festival. Sarà la Biblioteca Civica ad ospitare l’evento ufficiale di lancio della cinque giorni cortisonica: domenica 7 aprile, alle 20.30, si inizia con la proiezione di Revenge, lungometraggio del genere rape and revenge, opera prima della regista Coralie Fargeat. Introduce Claudio Bartolini, critico cinematografico di FilmTV.

Revenge è una storia di vendetta tutta al femminile: la bella Jen (Matilda Lutz), giovane e provocante amante di Richard, lo segue in una villa in mezzo al deserto del Marocco. per un weekend di sesso e relax. Ma ad interrompere i loro piani sono i due amici di Richard, Stan e Dimitri, che giungono un paio di giorni in anticipo per la battuta di caccia che avevano organizzato. La bellezza provocatoria di Jen non passa inosservata e Stan, in assenza di Richard, la violenta. Per paura che lei distrugga le loro vite, i tre uomini decidono per un gesto estremo. Quello che però non avevano calcolato è che anche le bamboline da rivista sanno uccidere. La sorpresa è la trasformazione femminile da vittima a carnefice, in un desiderio vendicativo fatto di sangue.