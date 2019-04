Dentro al Campo dei fiori, con il Cai di Gallarate

Ultimo appuntamento, mercoledì 3 aprile, con Oltre il buio, il ciclo di serate sulla speleologia organizzato dal Cai di Gallarate con la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura e il Gruppo Grotte dello stesso Cai.

“Esistono dei luoghi dentro le nostre montagne, in cui il buio ed il silenzio sono sovrani. Esistono dei luoghi naturali, o scavati dall’uomo, che solo poche luci riesco ad illuminare. Il Cai Gallarate ed il suo Gruppo Grotte propongo un ciclo di tre conferenze per mostrare il lato nascosto delle nostre montagne”.

Tre serate per parlare di grotte e miniere, ipogei naturali ed antropici. Per andare insieme oltre il buio, con foto, filmati e racconti, per capire come si sono formati i complessi ipogei, quali segreti nascondono e soprattutto capire la storia che essi conservano. Un salto dentro la storia, per ripercorrere le scoperte speleologiche, approfondirne la scienza e scoprire luoghi magici attraverso interventi di chi li vive “da dentro”, dal mondo del “sottosopra”.

Ultimo appuntamento del ciclo di tre serate che hanno trattato argomenti legati alla speleologia mercoledì 3 aprile Luana Aimar e Antonio Premazzi del Cai Varese, attraverso la proiezione di immagini e di video realizzati nel corso di un lavoro di documentazione che è in corso da 3 anni, presenteranno le principali grotte del Campo dei Fiori, le loro peculiarità e gli angoli più nascosti…che spesso sono noti solo agli specialisti.

Il titolo della serata è Luci sotto il Campo dei Fiori, alla scoperta delle grotte.

Le serate, patrocinate dal Comune di Gallarate si svolgeranno alle ex scuderie Martignoni, in via Venegoni n.3, alle ore 21.00.