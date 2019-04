E…state insieme 2019

Il 2019 coincide con l’8°edizione di E…state insieme, il campo estivo organizzato dall’APD Aurora di Induno Olona che offre a bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni la possibilità di trascorrere giornate spensierate in compagnia.

Le attività proposte sono le più diverse: si spazia dal calcio al tennis, dal basket alla pallavolo, dalle escursioni a cavallo o in mountain bike ai laboratori creativi.

QUANDO

Dal 10 giugno al 6 settembre (escluso il 15 agosto), dalle 7.30 alle 17.30.

DOVE

L’edizione 2019 di E…state insieme si terrà presso il Centro Sportivo Felice Maroni in Via Olimpiadi, Induno Olona.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Formula Full Time (dalle 7.30 alle 17.30) 80€

La quota comprende:

– Pranzo (primo, secondo, contorno, pane, frutta) e merenda

– Assicurazione

– Kit maglietta e cappellino

– 2 ingressi in piscina e tutte le attività proposte

Formula Part Time (dalle 7.30 alle 14.00 o dalle 11.30 alle 17.30) 45€

La quota comprende:

– Pranzo (primo, secondo, contorno, pane, frutta) e merenda

– Assicurazione

– Kit maglietta e cappellino

– 1 ingresso in piscina e tutte le attività proposte

Sulla formula Full Time è previsto lo sconto fratelli: quota 60€

COME E DOVE ISCRIVERSI

È possibile iscriversi compilando il modulo online

PRESENTAZIONE CAMPO ESTIVO

La presentazione del campo estivo è in programma per domenica 19 maggio alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Felice Maroni in Via Olimpiadi a Induno Olona.

Per maggiori informazioni

Sito: www.estateinsieme.weebly.com

Email: estateinsiemeinfo@gmail.com

Tel.: 3494216521 (Enrico)