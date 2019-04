Europa e scienza, il centro di ricerca europeo si racconta

Sono aperte le registrazioni per il primo evento Pecha Kucha organizzato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea a Ispra che si terrà venerdì 17 maggio.

L’iniziativa è pensata per la promozione della scadenza elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio e illustra, attraverso coinvolgenti presentazioni, il lavoro del JRC su temi che riguardano tutti noi:

I ricercatori del JRC racconteranno attraverso delle immagini l’attività scientifica che tutela i cittadini europei, seguendo il format di presentazione ideato a Tokyo e chiamato Pecha Kucha.

Le presentazioni si svolgeranno dunque sulla base di 20 immagini che si susseguono automaticamente ogni 20 secondi. La durata di ogni presentazione è quindi di soli 6 minuti e 40 secondi.

Gli speaker dell’evento, e i temi che tratteranno, saranno: Michele Vespe (Migrazioni tra percezione e realtà), Michaela Saiana (Come misurare l’equità), Tom de Groeve (I disastri che ci rendono più forti), Fabrizia Cavalli (Falsi miti sui cambiamenti climatici), Martin Larcher (Il lavoro invisibile contro il terrorismo), Sara Maccaferri (Dalla crisi finanziaria alla ripresa), Georgios Giannopoulous (Attacchi alle infrastrutture critiche: l’Europa è preparata?), Martin Atkinson (La verità sulle bugie).

Saranno presenti all’evento il Direttore-Generale del JRC Vladimir Sucha, il capo dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo Bruno Marasà e il capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina.

L’evento sarà condotto in italiano da Michele Tovaglieri. Alcune presentazioni saranno in inglese. Durante l’intero evento sarà disponibile la traduzione simultanea in inglese e in italiano.

Per maggiori informazioni sull’evento.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione non è obbligatoria.