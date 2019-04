Fantacalcio: su chi puntare per il finale di stagione in Serie A?

Mancano appena sette giornate al termine di questa stagione e con essa sta per terminare anche l’amatissimo Fantacalcio. In queste ultime partite, per puntare dritti alla vittoria finale, bisogna stare ben attenti ad ascoltare i consigli per schierare la formazione al Fantacalcio. Ma su chi puntare in questo rush finale?

Tenendo conto della vittoria imminente della Juventus per quanto riguarda la conquista dello scudetto, il consiglio degli esperti è quello di affidarsi a calciatori che militano in squadre in lotta per l’Europa, magari la Champions League.

Per quanto riguarda la prossima giornata, quella che potrebbe assegnare matematicamente lo scudetto alla Juventus, è già arrivato il momento di valutare con attenzione i giocatori su cui puntare per stilare la migliore formazione possibile. Scegliere gli attaccanti giusti, cioè quelli in grado di garantire bonus pesanti e decisivi, è di cruciale importanza per le sorti di ogni fantallenatore. Proprio nella Juventus gioca uno degli attaccanti più in forma del momento: Moise Kean, che con 5 gol messi a segno nelle ultime 5 partite si candida per un posto da titolare contro la Spal. All’ultima giornata, il talento classe 2000 ha deciso la delicata sfida contro il Milan, realizzando il gol del 2-1 finale da subentrante.

Contro la Spal, match che potrebbe regalare matematicamente lo Scudetto alla Juventus, Allegri si prepara a dare nuovamente fiducia a Kean, da titolare (ipotesi al momento più probabile) o ancora a gara in corso. In ogni caso, l’attaccante bianconero merita fiducia.

Attenzione anche alla nuova Fiorentina di Montella che cerca i tre punti già contro il Bologna. Con ogni probabilità, Luis Muriel, che Montella conosce bene per averlo già allenato al Siviglia, sarà confermato in attacco. Il colombiano, arrivato a Firenze nella sessione invernale di calciomercato, ha realizzato 6 reti e insegue la settima per dare il “benvenuto” al nuovo allenatore.

In questa giornata non si può non prendere in considerazione Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta è attualmente al terzo posto della classifica cannonieri della Serie A, con 20 reti realizzate in 30 partite giocate.

Se vuole prendersi la vetta (attualmente occupata in coabitazione da Fabio Quagliarella e Krzysztof Piatek), Zapata dovrà andare a segno contro l’Empoli nel “Monday Night” della 32^ giornata di Serie A. La squadra toscana è in emergenza in difesa: Maietta figura tra i calciatori squalificati, mentre Silvestre e Pajac stanno fermi ai box per infortunio. Prima di fermarsi per squalifica nell’ultimo turno, l’ex Napoli ha messo a segno una doppietta contro il Parma nel ventinovesimo turno e un gol contro il Bologna alla trentesima giornata.

A centrocampo ci sono tanti calciatori che possono far la differenza in questo rush finale. Basti pensare a Boga, centrocampista del Sassuolo che De Zerbi schiera spesso nel tridente offensivo. Con un Berardi altalenante, Babacar incostante e Di Francesco involuto, Boga è ormai una delle poche certezze del Sassuolo, come dimostra anche il gol al Bologna da subentrato che non ha però portato punti. Stesso discorso per Diego Perotti.

La Roma deve ritrovarsi, ma almeno una certezza al Fantacalcio c’è: Diego Perotti, lo specialista dei rigori. In queste ultime partite l’ex Siviglia può essere determinane per la qualificazione alla prossima Champions League. Da un rigorista ad un altro. Stavolta parliamo di Erick Pulgar, altro giocatore che nel girone di ritorno ha avuto una crescita esponenziale, specie dall’arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic che gli ha affidato in toto le chiavi del centrocampo.

E Fabian Ruiz? Da un rigorista ad un altro. Stavolta parliamo di Erick Pulgar, altro giocatore che nel girone di ritorno ha avuto una crescita esponenziale, specie dall’arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic che gli ha affidato in toto le chiavi del centrocampo. Al Fantacalcio Izzo ha sempre fornito delle buone prove ma recentemente è tornato a fornire un rendimento decisamente alto, contribuendo ai risultati positivi ottenuti dal Torino di Walter Mazzarri. Il centrale ha subito ottenuto un successo all’esordio con la Nazionale di Mancini per poi portare i granata, al rientro dalla sosta, a quell’obiettivo chiamato Europa. Tanti calciatori che possono far la differenza al Fantacalcio.