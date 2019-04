Fiba Europe League: S. Oliver – Openjobmetis in diretta

La Openjobmetis deve ribaltare il -23 (66-89) subito a Masnago e scende in campo questa sera, ore 19.30, alla s.Oliver Arena di Wurzburg per la semifinale di ritorno della Fiba Europe Cup. La partita sarà raccontata, azione dopo azione, da VareseNews attraverso il consueto liveblog già a vostra disposizione da martedì (GUARDA QUI), offerto dall’energy drink AloeXplosive e dal Mobilificio Mornata. Per intervenire con la propria opinione è possibile scrivere nello spazio commenti o utilizzare gli hashtag #direttavn o #eurovarese su Twitter o Instagram.