Finger Food protagonisti con chef Gabriele Castellanza

Tra una festa di primavera e l’altra, i corsi Tigros si occupano di Finger Food: la nuova moda degli “stuzzichini da aperitivo”, che si mangiano in un solo boccone, sarà infatti al centro del corso Tigros di martedì 23 aprile.

L’appuntamento è al Buongusto di Solbiate Arno, alle 17. E a raccontarne qualche segreto originale, ci pensa uno chef varesino che ai suoi finger food ha dato un nome più a “chilometro zero”: “I Rubitt” (“le cosine”) , piccoli assaggi di specialità realizzati con materie prime d’eccellenza.

Lo chef in questione è Gabriele Castellanza, de La Posteria di Varese: che, dopo importanti esperienze internazionali, ha aperto il suo ristorantino a Varese, nel pieno centro della città in via Cattaneo.

Il corso quindi è un’occasione anche per scoprire questa giovane grande promessa del territorio, che con i corsi Tigros è alla sua prima “apparizione”.

Le prenotazioni sono chiuse per questo evento: ma nulla vieta di “dare un’occhiata” al Buongusto di Solbiate Arno, dalla seconda fila. Per i prossimi corsi le iscrizioni invece sono già aperte online, su www.tigros.it