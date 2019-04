Genitori all’asilo per incontrare l’osteopata

L’osteopata Giorgia Armellini protagonista del secondo appuntamento con “I sabati di primavera” promossi dalla Scuola materna di Luvinate per offrire alle famiglie delle “occasioni di conoscenza formazione e gioco da vivere tutti insieme”.

“Raffreddamento, bronchite?” è il titolo dell’incontro in programma per la mattina di sabato 6 aprile, alle ore 10 in asilo per scoprire con l’esperta come l’osteopatia può aiutare i bambini fino ai 6 anni in caso di tosse.

L’incontro è rivolto a tutte le mamme e i papà interessati e la partecipazione è libera e gratuita.

Durante l’evento con l’osteopata, ospitato negli spazi della Scuola materna di via San Vito 5, le insegnanti della scuola offriranno momenti di gioco per i bambini.

Per info materna.luvinate@alice.it oppure 0332 824252.