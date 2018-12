Scuola Materna di Luvinate

Via San Vito 5, Luvinate

Numero di telefono: 0332 824252

Indirizzo email: materna.luvinate@alice.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7,30 – 16,30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: catering

Giardino: sì

Sezione estiva: no

Breve descrizione dell’offerta formativa

Dal 1907 , in un contesto sociale integrato e partecipe, ci prendiamo cura della crescita dei bambini, nel rispetto dei valori cattolici. In affiancamento ai genitori stimoliamo lo sviluppo delle capacità e sensibilità individuali e sociali.

La Scuola si caratterizza principalmente per l’attività musicale, Ritmica Dal Croze, presente in differenti momenti della settimana. Il progetto educativo prevede il laboratorio di Arte Terapia, inglese con metodo Helen Doron, orto, continuità educativa con nido e scuola primaria, uscite didattiche e in biblioteca. Le attività musicali di Ritmica Dal Croze, di Arte Terapia e Inglese sono svolte da professionisti esterni.

La Scuola si avvale di uno psicologo, esperto in psicologia scolastica, che si affianca alle insegnanti per l’ottimale monitoraggio delle individualità e che offre un servizio gratuito alle famiglie. La dimensione contenuta della Scuola consente al personale docente di dedicare la massima attenzione alla personalizzazione del programma didattico.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Per le informazioni relative ai costi contattare direttamente la Scuola