La storia di oggi la raccontano i burattini

Anche la Scuola dell’infanzia Colombo Morandi di Uboldo sposa l’idea della didattica 2.0 e da lunedì ha iniziato a postare sulla pagina Facebook dell’asilo una serie di video girati con il telefonino alle maestre con l’idea di testimoniare vicinanza ai bambini e fornire loro “idee, spunti di gioco e divertimento”.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 marzo, la proposta è stata realizzata con “Fiaba animazione e spettacolo” di Andrea Silvio Anzani, che già collabora abitualmente con la scuola: le maestre hanno ripreso in una diretta Facebook una storia raccontata dai burattini sul palco del micro teatro (vuoto), interpretata appositamente per i bambini. Il tentativo di offrire ai bambini in questi giorni “un modo alternativo ai libri per raccontare” – spiega la coordinatrice Valeria – In questa situazione di emergenza è importante tenere viva la relazione educativa tra scuola e famiglia, tra bambini e noi adulti anche fornendo occasioni particolari”.