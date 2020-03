Non solo Ghirla: tutte le proposte a distanza per i bimbi dell’asilo

Non solo la scuola materna di Ghirla: dopo l’articolo che abbiamo pubblicato sull’esperienza di e-learning proposta dalla scuola materna della frazione di Valganna, sono state molte le segnalazioni di analoghe esperienze messe in campo in questi giorni.

A fare esperienze simili, sono la scuola materna Macchi Zonda di Bobbiate, quartiere di Varese, che oggi, lunedì 2, ha fatto un simile esperimento. La scuola materna di Brenta, invece, ha cominciato a fare esperienze simili già facendo da settimana scorsa.

A Gallarate la maestra Mari ha raccontato via You Tube la storia di “Covid, mostrino Cattivello”

Mentre la scuola Piccola England di Varese ha mandato via whatsapp la lettura di un libro in English x i piccoli, e la Scuola Materna Frascoli di Gurone, frazione di Malnate ha aperto una piattaforma di condivisione.

Sicuramente ci saranno altre esperienze simili: segnalatele nei commenti di questo articolo.