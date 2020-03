I coniglietti Ciro e Beba sbarcano su Facebook

Tra i compagni di viaggio che i bambini dell’asilo nido comunale Fiordaliso di Cairate hanno imparato a conoscere, ci sono i coniglietti Ciro e Baba che hanno deciso di raccontare una storia anche sulla pagina Facebook dell’asilo, grazie a un video postato da un’educatrice per comunicare vicinanza ai bambini e alle loro famiglie in questi giorni.

Sullo stesso canale le educatrici condividono schede, foto e articoli che suggeriscono ai genitori come realizzare a casa con i figli alcune delle attività proposte anche in asilo, come giochi sensoriali, travasi e diverse tecniche di pittura.