Un virus che porta la corona, come un principe

“Cari bambini e bambine, siamo le vostre Maestre Cristina e Anna. Volevamo dirvi che ci mancate molto e che a scuola al vostro rientro vi aspetteremo a braccia aperte”. Così inizia la lettera inviata dalle maestre ai piccoli alunni della scuola materna di Luvinate.

UN VIRUS CON UNA CORONA COME UN PRINCIPE

“Questo virus che porta la corona come un principe ci ha giocato un brutto scherzetto e non ha permesso di stare tutti insieme in queste settimane; nonostante tutto questo tempo a casa riscopriamo la bellezza di trascorrere del tempo in più con le vostre mamme papà e nonni!”

LE IDEE PER VIVERE IL TEMPO A CASA

Da qui le idee proposte a tutti, per “fare delle cose speciali insieme approfittando di questi tempi meno frettolosi, come: leggere una fiaba; fare delle collane con pasta e spago; esercitarvi a togliere e mettere le scarpe o i vestiti da soli; aiutare la mamma ad apparecchiare la tavola; giocare con i vostri giochi preferiti; fare un disegno speciale per le vostre Maestre con cui faremo un cartellone al vostro rientro”.