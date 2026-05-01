Scarpone Luvinatese al via: sport e volontariato protagonisti
Partita la 60ª edizione dello Scarpone Luvinatese: centinaia di partecipanti e volontari coinvolti nella storica gara del Primo Maggio tra natura, impegno e comunità
È partita la 60ª edizione dello Scarpone Luvinatese, uno degli appuntamenti più attesi del Primo Maggio a Luvinate. Una giornata di sport, natura e partecipazione che ha visto al via atleti, appassionati e tanti volontari impegnati nell’organizzazione.
L’evento, promosso dalla Pro Loco Luvinate, propone come da tradizione due percorsi: lo “Scarpone”, gara principale di circa 5,6 chilometri con un dislivello impegnativo, e lo “Scarponcino”, tracciato più breve e accessibile, pensato anche per i più giovani e per chi vuole vivere la corsa in modo meno competitivo.
Fin dalle prime ore del mattino si è respirata un’atmosfera di entusiasmo, con il ritrovo degli atleti e la partenza della gara principale alle 10. Un percorso immerso nel verde del Parco del Campo dei Fiori, con punti ristoro e tratti tecnici che mettono alla prova resistenza e preparazione.
Nel pomeriggio spazio invece allo Scarponcino, che amplia la partecipazione coinvolgendo famiglie e nuovi appassionati. A completare la giornata anche il banco gastronomico e le premiazioni finali.
“Grazie alla Pro Loco Luvinate e a tutti i volontari impegnati in questa giornata così speciale”, è il messaggio condiviso dagli organizzatori e dai partecipanti, a testimonianza di un evento che unisce sport e comunità, valorizzando il territorio e il lavoro di squadra.
LA PARTENZA
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