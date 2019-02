La materna si apre come un fiore per i “Sabati di primavera”

“Come un bellissimo fiore che si apre a primavera”. Questa l’immagine scelta dalla Scuola materna di Luvinate per lanciare una nuova iniziativa: “I sabati di primavera”, in cui l’asilo si apre alla comunità e in particolare a famiglie e bambini del territorio, per quattro diverse “occasioni di conoscenza formazione e gioco da vivere tutti insieme”.

Un incontro al mese, a cominciare da sabato 2 marzo, e per ciascuno un programma specifico basato su attività e incontri con gli esperti.

Sabato 2 marzo, ore 10

PRINCIPI DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Incontro con il medico Francesca Ciglia, nuova pediatra di Luvinate.

Sabato 6 aprile, ore 10

RAFFREDDAMENTO, BRONCHITE?

Incontro con l’osteopata Giorgia Armellini dedicato ai genitori di bambini fino ai 6 anni di età per scoprire come l’osteopatia può aiutare i più piccoli.

Domenica 19 maggio, ore 14

IN OCCASIONE DELLA FIERA DI LUVINATE

Pomeriggio di gioco, musica, dipinti e laboratori per bambini e genitori insieme

Sabato 15 giugno, or 10

TUTTI DAL PASTICCERE

Attività di laboratorio manuale con gli amici della pasticceria Colombo di Barasso

Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita, aperti a genitori e bimbi da 0 a 6 anni.

Gli incontri si terranno negli spazi della Scuola materna di via San Vito 5.

Durante gli incontri più specifici per genitori, le insegnanti della scuola offriranno momenti di gioco per i bambini.

Per info materna.luvinate@alice.it oppure 0332 824252.