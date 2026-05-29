Il Pedibus dei bambini di Luvinate macina 172 chilometri l’anno
Nella mattinata del 29 maggio la consegna dei diplomi ai bambini che hanno aderito al pedibus per 78 giornate durante l'anno scolastico abbinando autonomia e mobilità sostenibile
Al Parco del sorriso la festa dei bambini per la conclusione del Pedibus, uno dei progetti più importanti promossi dalla scuola primaria in collaborazione con famiglie, volontari ed Amministrazione comunale.
Al centro dei festeggiamenti un picnic speciale promosso dal team dei volontari che, in collaborazione con la Scuola, hanno coordinato il progetto Pedibus.
Per l’occasione ai bambini frequentanti il Pedibus, è stato consegnato uno speciale attestato, in ricordo della importante esperienza vissuta. Durante l’incontro sono stati anche ringraziati i Volontari, mamme nonne e volontari comunali che si sono prestati, con costanza e assiduità, per questo importante servizio.
172 KM PERCORSI IN 17 SETTIMANE
Tre linee di pedibus attivate per il paese, per 17 settimane di attività e complessive 78 giornate, con il coinvolgimento di 36 famiglie e 48 bambini mediamente iscritti su una popolazione di 158 utenti; 13 volontari attivi; un totale di 172 kilometri percorsi da settembre a maggio.
Sono questi alcuni dei numeri del progetto, che ha animato per tanti mesi le vie di arrivo intorno alla scuola. L’attività è promossa da oltre 10 anni dalla scuola all’interno del Programma Green School, ma in questo anno scolastico è stato ulteriormente rafforzato e consolidato, con una pianificazione costante, a settimane alterne (rispetto alla classica settimana, ogni mese), con risultati importanti a livello sociale, ambientale ed educativo.
IL PEDIBUS È AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il progetto ha portato benefici molto concreti: lo sviluppo dell’autonomia dei bambini, l’incremento della socializzazione tra alunni e famiglie ed il rafforzamento della collaborazione tra Scuola, famiglie e comunità locale. Inoltre, con l’organizzazione della ScuolaBus da parte del Comune di Barasso, anche il Pedibus ha contribuito alla promozione di una mobilità sostenibile, riducendo traffico e smog intorno alla scuola, nel momento di ingresso dei tanti bambini.
ll Pedibus si conferma un’iniziativa educativa e sociale di valore per la scuola. L’obiettivo per il prossimo anno sarà consolidare la partecipazione attuale e aumentare ulteriormente il numero delle famiglie coinvolte.
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