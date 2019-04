Una giornata di studio per conoscere i cammini e la via Francisca

La collegiata di Castiglione Olona organizza, per sabato 25 maggio, una giornata dedicata ai cammini e al cammino della Via Francisca del Lucomagno con due guide esperte.

Proprio dalla passione di due guide varesine nasce questa giornata di studio sulle antiche vie di pellegrinaggio e

sulla loro riscoperta in chiave moderna, nella preziosa cornice della Collegiata di Castiglione Olona, tappa della

Via Francisca del Lucomagno.

La mattina prevede una parte frontale per approfondire alcuni temi: un inquadramento storico-geografico sui

cammini di fede in Europa; un focus sulla Via Francisca dalle tracce del passato fino all’attualità; una lettura

iconografica sui santi protettori dei pellegrini. Il pomeriggio sarà invece dedicato alla visita del Museo della Collegiata.

Le iscrizioni possono essere presentate fino al 15 maggio, costo 15 euro, compreso di ingresso alla Collegiata. Per info scrivere a itinerari.varese@gmail.com.

A seguito della giornata di studio, sarà proposta un’uscita sul territorio (in data da concordare) alla scoperta della Via Francisca tra Castiglione Olona e Gornate Olona, con visita guidata ai punti di interesse storico-artistico situati lungo il percorso.