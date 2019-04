I giovani solbiatesi ospitano Alberto Torregiani, vittima della sparatoria dei PAC

Venerdì 12 aprile alle 21 presso la biblioteca comunale di Solbiate Arno sarà ospite per una serata pubblica Alberto Torregiani. Nell’occasione presenterà il suo libro “Ero in Guerra ma non lo sapevo”.

Alberto Torregiani ha 55 anni e da 38 vive su una sedia a rotelle, colpito nella sparatoria in cui il gruppo dei Proletari Armati per il Comunismo di Cesare Battisti, uccise suo padre Pierluigi, di professione gioielliere.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione giovani solbiatesi (SAY).