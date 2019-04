Hotel a Levico Terme: come riconoscere una struttura valida

Levico Terme è una località turistica molto conosciuta: una delle più belle del Trentino, in cui si possono trascorrere delle meravigliose vacanze immersi nella natura. Ideale sia nella stagione invernale che in quella primaverile-estiva, Levico è un vero e proprio gioiello. L’omonimo lago su cui è affacciata le conferisce quel qualcosa in più, specialmente in estate quando la temperatura si alza e si possono fare delle bellissime passeggiate panoramiche. Soggiornare a Levico Terme è quindi consigliatissimo, anche perché da queste parti le strutture alberghiere sono eccezionali. Bisogna però scegliere l’hotel con una certa attenzione, sia per evitare di spendere più del dovuto che per avere il massimo dal punto di vista del comfort e dei servizi.

Hotel a Levico: i 5 fattori che possono fare la differenza

Vediamo quali caratteristiche deve avere un hotel a Levico Terme per farci vivere una vacanza indimenticabile in questa località che vale davvero la pena scoprire.

#1 Posizione: meglio evitare il centro storico

La posizione è sempre fondamentale quando scegliamo una struttura in cui soggiornare e questo è un fattore che bisogna sempre tenere in considerazione. Levico Terme è una località turistica molto gettonata e in molti pensano che pernottare nel centro storico sia la cosa migliore, ma non è affatto così. Conviene piuttosto scegliere un hotel che sia comodo da raggiungere e quindi che si trovi possibilmente al di fuori del centro del paese, in modo da non trovare traffico e non avere problemi a girare in auto.

#2 Convenzioni e pass turistici

Quello che in molti non sanno è che in Trentino alcuni hotel sono convenzionati con il circuito Trentino Guest Card ed offrono questo pass turistico gratuitamente per chi soggiorna per almeno una settimana. Si tratta di un vantaggio enorme, perché con questa card possiamo entrare in moltissimi musei gratis ma anche utilizzare liberamente i mezzi pubblici. Vale quindi sempre la pena controllare che l’hotel offra anche la Trentino Guest Card perché ci permette di risparmiare moltissimi soldi.

#3 Parcheggio coperto

In qualsiasi stagione dell’anno, avere a disposizione un garage coperto in cui parcheggiare moto e biciclette è utilissimo se non fondamentale. Non tutti gli hotel offrono questa possibilità quindi anche questo è un dettaglio da non sottovalutare.

#4 Servizi per le famiglie

Se viaggiate in famiglia con dei bambini al seguito, conviene sempre prenotare un hotel che offra dei servizi dedicati anche ai più piccoli. Alcune strutture per esempio sono dotate di angolo giochi e propongono delle scontistiche dedicate ai bambini. Se inoltre avete in programma qualche gita nella natura, anche la packet lunch per fare un picnic all’aperto potrebbe rivelarsi molto utile e divertente.

#5 Uno spazio relax in hotel

In Trentino sono diversi gli hotel che offrono anche uno spazio relax, come ad esempio la possibilità di immergersi in una bella vasca idromassaggio a fine giornata. Se avete in mente una vacanza nel periodo estivo, meglio ancora se questa si trova in giardino perché potrete godervi un momento rilassante circondati dalla natura incontaminata del Trentino: un vero e proprio sogno!