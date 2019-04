Inaugurato il nuovo defibrillatore tra ciclabile e supermercato

È uno strumento che in caso di emergenza può veramente fare la differenza tra la vita e la morte di una persona. È stato inaugurato all’esterno del supermercato Tigros di Buguggiate, in una zona ad altissima frequentazione soprattutto perché attraversata dalla ciclopedonale del Lago di Varese, il nuovo defibrillatore.

A curarne l’installazione sono stati il sindaco Cristina Galimberti, il consigliere di Buguggiate Luca Bernasconi, il direttore delle vendite di Tigros Fabio Prandini e del punto vendita di Buguggiate Dino De Bernardi. Non poteva mancare alla prima di questo nuovo importante strumento sanitario anche il direttore del 112 di Varese Guido Garzena.

Il nuovo defibrillatore sarà geolocalizzato e potrà servire di supporto al personale d’ambulanza, alle persone che hanno fatto il corso per il suo utilizzo e, in caso di emergenza, anche ai semplici cittadini che guidati dagli operatori del 112 o attraverso le istruzioni in esso contenute possono prestare un primo fondamentale soccorso in caso di arresto cardiaco.

L’installazione del nuovo defibrillatore arriva grazie ad un bando di progetto di regione Lombardia al quale ha lavorato l’amministrazione buguggiatese. A curarne la manutenzione sarà invece Tigros stessa.