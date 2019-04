Incendio al Maga, dopo sei anni assolti gli operai

Dopo l’assoluzione due anni fa del tecnico del Comune di Gallarate, arrivano le assoluzioni anche per i gli operai accusati di aver innescato l’incendio sul tetto del museo Maga, il 14 febbraio del 2013.

Il tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, ha infatti assolto i due operai dell’impresa che stava curando i lavori alla copertura del museo di via De Magri: le fiamme, complice la particolare struttura del tetto, s’innalzarono per ore, domate con molto sforzo dai vigili del fuoco.

Come detto, già nel 2017 il giudice Luisa Bovitutti (accogliendo la richiesta dello stesso pubblico ministero, Francesca Parola) aveva assolto il capo del’Ufficio tecnico del Comune di Gallarate, l’ingegner Arcangelo Altieri. In quell’occasione invece era stato rinviato a giudizio il legale rappresentante dell’impresa che stava svolgendo i lavori sulla copertura dell’edificio e, appunto, i due operai che stavano lavorando sul tetto. L’altro imputato, il titolare dell’impresa, è invece deceduto nel frattempo.

Entro novanta giorni arriverà le motivazioni della sentenza. Il Comune si era anche costituito parte civile nel processo. «Mi pare una assurdità che ci sia un incendio e nessuno sia colpevole di quanto accaduto» si lascia sfuggire il sindaco Andrea Cassani. «Ma prima di fare commenti aspetteremo le motivazioni».