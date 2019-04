La Linea E arriva a Lozza

La Linea E di Varese arriverà fino a Lozza. A comunicarlo l’amministrazione comunale di Lozza che esulta per la decisione presa: «In attesa che entro il 2020 la nuova Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) aggiudichi la gara d’appalto per la gestione unitaria dei servizi di trasporto pubblico per la provincia di Varese, esultiamo per l’inserimento nel Piano di Bacino del prolungamento fino a Lozza della linea E di Varese, che al momento si ferma in Largo Gajard (piazzale del Carrefour).

Si tratta di un importante passo in avanti, frutto dell’interlocuzione dell’amministrazione con i responsabili dell’Agenzia TPL. In passato le Amministrazioni che si sono succedute e la comunità intera hanno chiesto a gran voce la realizzazione di un collegamento di trasporto pubblico urbano tra Lozza e il centro di Varese. Oggi molti lozzesi sono infatti costretti a percorrere a piedi per circa 900 metri un tratto di strada stretto e senza marciapiede per raggiungere la fermata del pullman diretto a Varese.

Una situazione di pericolo per i pedoni e un disservizio che dovrà essere al più presto superato: adesso il traguardo è più vicino che mai, incrociamo le dita».