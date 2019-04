La Pop Art arriva a Velate

Al Battistero di Velate a Varese, dal 27 aprile al 19 maggio 2019, “All you need is POP” una personale di opere New Pop dell’artista milanese Vincenzo Musacchio a cura di Carla Tocchetti darà vita ad un programma dedicato alla Collage Art.

L’esposizione accompagnerà il pubblico alla conoscenza della “New Pop Art“, una corrente artistica che rievoca sperimentazioni futuriste del secolo XX e l’esplosione negli anni ’60 del fenomeno della Pop Art, oggi proposta con nuove istanze e contaminazioni.

Il vernissage è sabato 27 aprile alle 16.30; le aperture saranno sabato, domenica e 1 maggio – dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, giovedì e venerdi dalle 15 alle 19.

La personale di Vincenzo Musacchio propone una rassegna di opere e oggetti, rigorosamente realizzati a mano con tecniche originali, più un “temporary atelier” dell’Artista, che sarà possibile vedere all’opera a Velate in numerose occasioni.

Due laboratori con l’Artista aperti al pubblico, mercoledì 1 maggio e domenica 12 maggio dalle 15 alle 19, permetteranno di vivere in diretta con l’Artista le suggestioni, la tecnica e la creatività di un progetto di Collage Art. (info e costi: battisterodivelate@gmail.com).

Un incontro per immagini e parole dedicato alla Cover Art con Nicola Gervasini, autore di “Musical ’80” (WLM edizioni) e collaboratore di Mucchio Selvaggio, Il Buscadero, Rootshigway, e FilmTV permetterà di rivivere le suggestioni anche musicali del periodo Pop attraverso le copertine degli ellepì più famosi (sabato 4 maggio alle 16.30).

All’evento collabora il Digital Art Team dell’Istituto Superiore dell’Acqua di Legnano, composto da Manuel Brassanini, Federico Ostoni, Gabriele Trapani e Sofia Ziviani.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Varese, grazie all’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Partecipazione, e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.