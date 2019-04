L’avvoltoio è tornato a casa

E’ ritornata a “casa” in Francia, nell’area del Verdon, la femmina di Avvoltoio Monaco (Aegypius monachus) in cura presso il Centro Recupero Animali Selvatici Wwf di Vanzago.

Transitata sopra i cieli del Varesotto (era stata avvistata a Somma Lombardo) e ritrovata la scorsa settimana in provincia di Como, stremata per la scarsa alimentazione, è stata curata dai volontari Wwf sotto la direzione del veterinario del Centro, Stefano Raimondi.

Il Progetto sull’Avvoltoio Monaco è seguito da Voltures Conservation Foundation.che si sta impegnando, grazie al contributo dell’Unione Europea, a salvaguardare diverse specie di avvoltoi a rischio estinzione in tutta Europa.

I responsabili del Progetto hanno preso in consegna, presso il “Bosco Wwf di Vanzago”, il raro animale per riportarlo al centro dove è in corso la reintroduzione grazie anche alla realizzazione di “carnai” nel territorio considerato adatto a una auspicata riproduzione.