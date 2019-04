Un avvoltoio nei cieli del Varesotto

(foto di Franco Aresi)

Un avvoltoio monaco in pellegrinaggio sui cieli del Varesotto. L’osservazione da parte del Gruppo Insubrico di Ornitologia è avvenuta venerdì scorso nei cieli sopra Somma Lombardo.

L’uccello era diretto verso nord passando nei dintorni di Vergiate, Cimbro e lago di Varese, proseguendo poi verso Laveno Mombello sorvolando il Sasso del Ferro e i Pizzoni per poi attraversare il lago Maggiore nei pressi di Caldè e raggiungere il giorno successivo attraverso la Val d’Ossola alcune zone nei pressi di Domodossola.

Il giorno di Pasqua, il volatile è ricomparso in provincia di Varese, poi nel pomeriggio si è poi spostato in provincia di Como.

L’avvoltoio ha un nome: si tratta di Farigoule, rilasciato in Francia nel Verdon lo scorso 24 marzo, dotato di dispositivo GPS e anello con sigla GYB.

È una specie che in Francia e Spagna è tutelata con progetti di conservazione e reintroduzione con la liberazione sia di giovani riprodotti in cattività che di individui in difficoltà recuperati in natura e riabilitati al volo.

Foto di Paolo Monti

«L’avvoltoio monaco – spiega il G.I.O. – appartiene alla famiglia degli “accipitridi” e può raggiungere un’apertura alare di quasi 3 metri. In Italia è estinto come nidificante dagli anni 60’ del secolo scorso e alcuni individui vengono irregolarmente osservati (in particolare soggetti immaturi) in seguito a erratismi o spostamenti migratori.

In Europa la specie viene definita nella Lista rossa “prossima alla minaccia” ed è presente come nidificante in particolare in Spagna (con il numero maggiore di coppie), Grecia e Portogallo, e le stime più recenti parlano di circa 1500 coppie».