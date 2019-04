L’esperienza dell’orto con i bambini

La primavera è la stagione giusta per avventurarsi nell’esperienza dell’orto con i bambini. Per farlo non servono ettari di terra, e a voler essere sinceri si può fare anche a meno del giardino: sarà sufficiente un balcone o un ripiano vicino alla finestra , qualche vaso e una manciata di semi o di piantine per vivere insieme ai propri figli l’incredibile emozione di veder crescere una pianta e assaggiarne i frutti, nati dalla cura paziente e costante che saprete prestarvi insieme

TUTTO A MISURA DI BAMBINO

Ovunque allestiate il vostro piccolo orto, l’importante è che sia a misura di bambino.

Ad altezza di bambino dovranno essere i vasi e anche gli attrezzi a disposizione, dal piccolo innaffiatoio alla paletta per fare i buchi nel terreno, devono avere dimensioni adatte alle sue manine.

Altro elemento che aiuta la buona riuscita dell’esperienza è prevedere degli abiti che si possano sporcare o un grembiulino da indossare per lavorare con la terra. E prevedere un luogo fisso e comodo dove riporre tutti gli attrezzi una volta terminato il lavoro, anche in autonomia.

COSA PIANTARE

Le piante adatte ad un orto a misura di bambino sono quelle che crescono facilmente e arrivano in fretta a maturazione. Quindi vanno bene le piante aromatiche più comuni con i loro odori caratteristici, semplici da riconoscere e utilizzare nella cucina di tutti i giorni come rosmarino, salvia, timo ma anche basilico, prezzemolo ed erba cipollina.

Ma grande soddisfazione la danno anche i frutti. Le fragole innanzi tutto, ma anche pomodorini, cetrioli, zucchine, lattughe e carote.

L’importante è scegliere in base alle disponibilità di spazio e di tempo, perché è inutile piantare dei pomodori se poi in agosto si va in vacanza e non c’è nessuno che possa annaffiare la pianta e coglierne i frutti.

QUANDO PIANTARE

Il mese di aprile è l’ideale per seminare basilico, sedano e pomodoro e, sino all’inizio dell’estate possono essere messe a dimora barbabietole, carote, cetrioli, fagioli, fagiolini, lattughe, zucchine, erba cipollina, prezzemolo.

I FRUTTI

Oltre che a godere del raccolto, nel prendersi cura dell’orto il bambino sviluppa senso di responsabilità e rispetto per la natura. Aumenta le proprie competenze e rafforza la sua autostima, imparando l’importanza della cura, della calma e dell’attesa.