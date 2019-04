“Librarsi”: quando il giardino della scuola diventa un Caffè letterario

Dopo il successo dello scorso anno torna “Librarsi, il giardino del libro”, l’evento dedicato al libro e al piacere di leggere promosso dall’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Saronno per la giornata di sabato 13 aprile nel giardino della scuola, tra libri usati e nuovi e letture emotive ed animate, per bambini e ragazzi.

Il giardino dell’Istituto si trasformerà in un Caffè Letterario dove si potrà passeggiare tra cattedre e banchi di scuola ricoperti di libri usati, in ottimo stato, e libri nuovi da acquistare con pochi euro: romanzi, gialli, libri di arte, di cucina, di fotografia, libri per i più piccoli. Nel vasto giardino si potrà sorseggiare un caffè e deliziarsi con una fetta di dolce o soffermarsi sulla “Vecchia Novità”: un piccolo angolo arredato e con il profumo di “vecchio” per guardare al futuro girando la testa al passato!

Per la realizzazione del progetto sono impegnate tutte le componenti scolastiche: professori, maestre, genitori, ragazzi e bambini che collaborano guidati dalla preside Maria Elena D’Ambrosio e dal suo vice Gabriele Musarò.

L’evento si svolgerà all’aperto, dalle ore 10 alle 13 e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30.

In caso di mal tempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 4 maggio, con gli stessi orari.

L’Istituto Aldo Moro si trova in Viale Santuario 13, a Saronno.

