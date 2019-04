Lo Chef Berzetti a scuola incontra i genitori

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 aprile alle ore 18.30, lo Chef Barzetti incontrerà genitori, educatori e insegnanti nel refettorio della scuola primaria Parini (in via N.Bixio 24, a Giubiano), per parlare di alimenti, ricette e fantasia in cucina. Tra gusto e salute.

L’evento è promosso dal servizio Ristorazione scolastica del Comune di Varese.

La partecipazione è libera e gratuita.

Al termine dell’incontro la ditta Cirfood offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.