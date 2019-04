Luino Corsi, docenti cercansi

Il Comune di Luino pubblica un avviso per la selezione di proposte di docenza per l’edizione 2019 – 2020 di “Luino Corsi”, iniziativa che propone corsi per il tempo libero, e che pertanto non intende sostituirsi ai soggetti che a diverso titolo svolgono attività di formazione.

L’edizione oggetto del bando si estenderà da settembre 2019 a giugno 2020, secondo i seguenti blocchi: settembre/gennaio, febbraio/maggio. La programmazione non è vincolante per l’amministrazione nel caso si determinasse diversamente circa l’organizzazione, la tempistica o l’annullamento dell’iniziativa stessa, poiché per ragioni di spazio e in base alle adesioni ai corsi in occasione delle edizioni passate, ciascun corso si articola in più lezioni la cui struttura, durata e frequenza viene definita in ragione della natura e finalità dei corsi, delle esigenze dell’utenza e delle disponibilità logistico-organizzative.

Requisito minimo indispensabile richiesto, per partecipare al presente bando, è il titolo di studio specifico per il corso che si intende proporre e condurre, e più specificatamente: nel caso di proposta di corsi di Lingue, laurea in Lingue, nel caso di corsi pratici, attestati che dimostrino la preparazione rispetto all’offerta didattica proposta, oltre che la comprovata esperienza nell’ambito.

I soggetti che intendono proporsi come docenti per un determinato corso, sono invitati a presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 maggio 2019 compilando il modulo di domanda allegato al presente bando, reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o scaricabile dal sito web: www.comune.luino.va.it, corredato da: curriculum vitae redatto, se possibile, nel formato europeo, copia dei titoli di studio, attestati di idoneità e di formazione ecc.

Il candidato dovrà, inoltre, allegare un progetto di massima del corso che intende proporre e condurre, contenente la descrizione sintetica del corso da inserire, previa valutazione dell’Ufficio sull’opuscolo dell’iniziativa. In caso di accettazione del corso proposto il candidato dovrà altresì accettare senza alcuna obiezione, la sede stabilita dall’Ufficio per lo svolgimento del corso stesso.

La scelta delle candidature e dei corsi proposti è comunque ad assoluta ed insindacabile discrezionalità dell’Ufficio, che conosce le esigenze dell’utenza in base alle edizioni passate, nonché rispetto alla fattibilità organizzativa e logistica.

Unitamente alla domanda i dipendenti pubblici dovranno allegare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 – art. 53.

Entro la data indicata le domande dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Luino; le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione.

Gli interessati possono chiedere informazioni o chiarimenti contattando il servizio Cultura, Sport e Turismo tel. 0332 543 592 / 0332 543 583; mail: g.buttice@comune.luino.va.it.