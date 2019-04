Una nuova Giocomerenda dedicata alla fotografia

Piccola trasferta per la nuova Giocomerenda “Fotolab” promossa dal Museo del Tessile di Busto Arsizio e che domenica 14 aprile sarà ospitata dalle Civiche raccolte d’arte di palazzo Marliani Cicogna (in piazza V. Emanuele II), dalle ore 15.30 alle 17.

Il gioco questa volta servirà a scoprire il linguaggio della fotografia per liberare una nuova creatività nel corso del laboratorio.

Al termine dell’attività a tutti i bambini sarà offerta la merenda.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi richiesta la prenotazione, scrivendo a didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it entro il 11.04.2019, indicando nome ed età dei bambini partecipanti.

Verrà inviata conferma di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: didattica@comune.bustoarsizio.va.it oppure 0331 390242.